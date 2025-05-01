الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

القبض على المتهمة بنشر شائعة اختطاف فتاة بعين شمس

متهمة
متهمة

كشفت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتعرض إحدى الفتيات للاختطاف من قبل إحدى صديقاتها بالقاهرة، والعثور عليها وبها آثار ضرب وتخدير. 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 27 الجارى ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلتها عقب خروجها من المنزل يوم 25 مايو الماضي ولم تتهم أو تشتبه فى غيابها جنائيًا، وعقب تداول المنشور تم إستدعاء المبلغة حيث حضرت وبصحبتها نجلتها "المبلغ بغيابها" وبسؤالها نفت صحة ما تم تداوله من ادعاءات حول اختطافها وقررت بقيام نجلتها بترك المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية، وأنها كانت صحبة إحدى صديقاتها. 

وتم تحديد القائم على نشر تلك الادعاءات (إحدى أقارب المبلغ بغيابها - مقيمة بمحافظة القليوبية) وتم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك المعلومات المغلوطة للإسراع فى إجراءات عودتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب. 

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وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة عين شمس أمن القاهرة

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