الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

ضبط سائق سمح لطفل بالجلوس أعلى سقف السيارة أثناء السير بسرعة في الإسكندرية (فيديو)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي قائد سيارة سوزوكي سمح لطفل صغير يجلس أعلى سقف سيارة تسير بسرعة في أحد شوارع بـمحافظة الإسكندرية.

 

 

فيديو طفل يجلس أعلى سقف سيارة بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر طفلًا صغيرًا يجلس أعلى سقف سيارة تسير بسرعة في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، وسط صدمة المتابعين ومطالبات بمحاسبة المسئول عن الواقعة.

 

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

 

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة كما ورد بالمقطع المتداول، واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال قائد السيارة.


 

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