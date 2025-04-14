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حوادث

براءة شاب من تهمة النصب على راغبي العمل بالخارج في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة مستانف الزيتون بقبول الاستئناف المقدم من شاب على حكم حبسه سنة في النصب علي مواطن بدائرة قسم شرطة الزيتون والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل تسفيره للعمل في الخارج وقضت ببراءته. 

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه للنصب على يد شخص والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل تسفيره للعمل في دولة الإمارات والحصول على راتب كبير. 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم.


وبمواجهة المتهم أنكر ارتكابه الواقعة وأنه لم يتقاض أموالا من المدعي، مشيرا إلى أنه لا يعمل في مجال تسفير الشباب الي الخارج ولا يمتلك شركة لتسفير العمالة. 

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة.

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محكمة مستانف الزيتون قسم شرطة الزيتون محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

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