الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائقي 5 سيارات بتهمة السير عكس الاتجاه بالشرقية (فيديو)

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائدي سيارات قاموا بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بـ الشرقية.

 

فيديو السير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام بعض قائدى السيارات بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بالشرقية.


بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارات والدراجات النارية الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديها (5 سيارات - 2 مركبة "تروسيكل، توك توك") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات والمركبات  وقائديها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو السير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد بلبيس بالشرقية السير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد بلبيس بالشرقية فيديو السير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد بلبيس طريق أبوحماد بلبيس بالشرقية طريق أبوحماد بلبيس الشرقية

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لقائد سيارة بتهمة السير عكس الاتجاه ودهس شخص بالقليوبية

القبض على قائد سيارة بسبب السير عكس الاتجاه بالقطامية
ads

الأكثر قراءة

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

خبير يكشف مفاجأة بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات

قفزة في أسعار البيض اليوم الخميس 1 مايو 2025

استبعاد أحمد فتوح من مباراة الزمالك والمصري

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

تسريب يخص دولة عربية ينهي مستقبله، ترامب يطيح بمستشار الأمن القومي ويسند منصبه لـ ويتكوف

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى جواز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

كيف ينمي المسلم المعاصر محبة النبي في قلبه؟ رد واف من علي جمعة (فيديو)

للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين، أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث

المزيد
الجريدة الرسمية