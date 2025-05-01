القبض على سائقي 5 سيارات بتهمة السير عكس الاتجاه بالشرقية (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائدي سيارات قاموا بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بـ الشرقية.
فيديو السير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بالشرقية
رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام بعض قائدى السيارات بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بالشرقية.
بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارات والدراجات النارية الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديها (5 سيارات - 2 مركبة "تروسيكل، توك توك") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات والمركبات وقائديها.
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