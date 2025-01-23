ضبط قائدي سيارتين ميكروباص لتعطيل حركة المرور في حدائق الأهرام

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على قائدي سيارتين ميكروباص لتعطيل حركة المرور في حدائق الأهرام.

سيارتين ميكروباص لتعطيل حركة المرور في حدائق الأهرام

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدي سيارتين "ميكروباص" بالوقوف بنهر الطريق أمام البوابة الأولى بحدائق الأهرام بالجيزة لتحميل الركاب، متسببين في إعاقة الحركة المرورية وتعريض حياتهما والمواطنين للخطر.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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