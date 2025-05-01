الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

أمن القاهرة يحل لغز السطو المسلح على شركة شهيرة وسرقة مبالغ مالية بالزيتون

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز السطو المسلح على شركة شهيرة والتعدي على عاملين وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة الشركة بـمنطقة الزيتون، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين و5 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

 

السطو المسلح على شركة شهيرة بالزيتون

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم -مصابان بسحجات بالجسم- بتضررهما من دخول شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش -سلاح أبيض-، لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار.

المتهمين بالسطو الميلح على شركة بالزيتون
المتهمين بالسطو المسلح على شركة بالزيتون

 

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: أحد المبلغين بالاشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، فرد خرطوش، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه.

 

وبمواجهتهم اعترفوا أنه نظرًا لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة؛ اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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