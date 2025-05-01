الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق في حريق شقة بحدائق الأهرام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بإحدى العقارات في منطقة حدائق الأهرام، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق، وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

 

حريق شقة بحدائق الأهرام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين أن النيران نشبت داخل شقة سكنية بالطابق الخامس مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق، وان إسعافهم بمحيط الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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