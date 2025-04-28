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حوادث

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في الإسكندرية

ضبط قائد دراجة نارية
ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية فى الإسكندرية

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بأداء حركات استعراضية بشكل خطير بمدينة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

<strong>ضبط قائد دراجة نارية  لأداء حركات استعراضية فى الإسكندرية</strong>
ضبط قائد دراجة نارية  لأداء حركات استعراضية فى الإسكندرية

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الدراجة النارية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة.

 

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها للتصدي لكافة الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

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وزارة الداخلية حركات استعراضية أداء حركات إستعراضية قسم شرطة سيدي جابر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

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