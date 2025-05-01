مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

في ضربة أمنية استباقية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب وتوزيع المواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في المخدرات وتعزيز الأمن العام.

مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، وسلاح" – بجلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، متخذين من إحدى الجزر النيلية بمحافظة القليوبية مركزًا لنشاطهم، ومحتمين بترسانة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لفرض سطوتهم.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، تم استهداف البؤرة بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، إلا أن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار على القوات، فتم التعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع جميع المتهمين.

وتم ضبط كمية ضخمة من المخدرات بلغت 45 كيلوجرامًا من "الهيدرو، الهيروين، الآيس، الحشيش، الحشيش الصناعي"، إضافة إلى 10 قطع سلاح ناري متنوع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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