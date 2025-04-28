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حوادث

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاختفاء الغامض لـ فتاة المرج

إخلاء سبيل المتهمين
إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاختفاء الغامض لـ فتاة المرج

أمرت نيابة عين شمس بإخلاء سبيل المتهمين باختلاق واقعة اختطاف فتاة في ظروف غامضة، بمنطقة المرج، ووجهت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة بكفالة 2000 جنيه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ادعاء فتاة باختطاف شقيقتها، والعثور عليها مقيدة وبها إصابات حيث تبين عدم صحة الواقعة.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بناء على ادعاء أسرة فتاة بالمرج اختطافها، أن الفتاة خرجت برفقة صديقتها في نزهة ثم عادت لمنزلها بعد 48 ساعة من خروجها بما يشير لعدم صحة رواية شقيقتها.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إرادتها وخرجت في نزهة مع صديقتها التي تم الادعاء بأنها قامت باختطافها، وأنه لا صحة للادعاءات حيث عادت الفتاة إلى المنزل بإرادتها.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاة المرج أفاد بتعرضها للاختطاف على يد صديقتها، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة المرج نشر أخبار كاذبة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة المرج

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