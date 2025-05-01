بعد غلق محور التسعين لمدة 20 يومًا، 6 تحويلات مرورية للسيارات

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور التسعين الشمالى كليا بمناطق تطوير المحور، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس (لمدة 20 يوما) مع تحويل حركة المركبات.

وقامت الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالى بدءًا من طريق السويس وحتى تقاطعه مع محور مصطفى خليل (24) بالاتجاهين وكذا تقاطع محور مصطفى خليل (24) مع محور السادات بالاتجاهين.

وجاءت أبرز التحويلات كالتالي:

- محور التسعين الشمالى القادم من محور محمد نجيب: المتجه إلى طريق السويس يسلك التحويلة المرورية من المأوى الدورانى ما قبل كوبرى تقاطع محور السادات من محور التسعين الشمالى.



-المتجه إلى محور السادات يسلك يمينًا طريق الخدمة "الفتحة المستحدثة" فالخروج إتجاه محور النصر فالدوران والعودة تجاه مطلع كوبرى السادات.



-محور النصر القادم من ميدان جيبوتى: المتجه إلى محور التسعين الشمالى تجاه طريق السويس يسلك كوبرى تقاطع محور السادات مع محور التسعين الشمالى فيمينًا شارع ما بعد "كايرو بيزنس" تجاه طريق السويس.



-محور التسعين الشمالى القادم من طريق السويس: المتجه إلى محور التسعين الشمالى تجاه محور محمد نجيب يسلك التحويلة المرورية من المآوى الدورانى ما قبل كوبرى تقاطع محور السادات مع محور التسعين الشمالى.



-المتجه إلى محور النصر يسلك يمينًا محور السادات فالدوران والعودة من المآوى الدورانى بميدان "ماونتن فيو" تجاه كوبرى تقاطع محور السادات مع محور التسعين الشمالى.



-المتجه لطريق السويس من محور التسعين الشمالى (منطقة الأعمال) يسلك يسارًا المآوى الدورانى الكائن فيما قبل محطة وقود "أى جى سى جاس" فيمينًا (عكس إتجاه حركة المركبات) فى القادم من طريق السويس (تنفيذ نظام الاتجاهين بفاصل "نيوجيرسى") والاستكمال فيمينًا اتجاه طريق السويس.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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