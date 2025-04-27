الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

مالك سيارة خضروات احترقت بمدينة نصر: خسائر بالجملة بيتي اتخرب

مطافئ، فيتو
مطافئ، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال مالك سيارة محملة بالخضروات نشب بها حريق في شارع صلاح سالم بمدينة نصر. 

وقال مالك السيارة إنه لا يشتبه في أحد جنائيا مشيرا إلى أنه خسر ثمن البضاعة وقدرها يتجاوز الـ 50 ألف جنيه فضلا عن خسائر بالسيارة تتجاوز الـ 100 ألف جنيه قائلا: "بيتي اتخرب الحمد لله علي قضاء ربنا".

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة في شارع صلاح سالم في مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر شارع صلاح سالم مدينة نصر غرفة عمليات النجدة الحماية المدنية

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