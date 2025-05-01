الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

ضبط 163 فرد خرطوش وفحص 61 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

مداهمة أمنية، فيتو
مداهمة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و22 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و421 تاجر مخدرات بحوزتهم 306 كيلوجرامات مواد مخدرة، بالإضافة إلى 163 فردًا محلي الصنع.

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فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 20 ألف مخالفة مرورية وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن إدارات البحث الجنائي إدارات البحث الجنائي بمديريات الأم الادارة العامة للمرور البلطجة وهاربين من المراقبة البحث الجنائي ب البحث الجنائي هاربين من المراقبة جرائم تجارة المخدرات جهود حملات وزارة الداخلية

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