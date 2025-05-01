الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب بمستشفى المطرية التعليمي (صور)

حريق قسم الرمد في
حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مستشفى المطرية التعليمي بـمنطقة المطرية، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية
حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

 

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت بمخلفات بجوار قسم الرمد بمستشفى المطرية التعليمي، وأخلت إدارة المستشفى القسم من المرضى المتواجدين.

حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية
حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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