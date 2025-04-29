أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر من العاصفة الترابية.. تناشد المواطنين بالمكوث بالمنزل.. تعليق الدراسة بالمدارس..السيسي يحضر عقد قران كريمة شهيد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تجديد اعتماد شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الخاصة بمعايير نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة (IATA CEIV Pharma)، وذلك بعد اجتيازها بنجاح كافة مراحل المراجعة اللازمة.

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والنقل، بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين، ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والازدهار.

تناول الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استقرار أسعار السلع التموينية المطروحة على البطاقات خلال شهر مايو المقبل، مع التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بكميات مناسبة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح للتعامل مع العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة غدا.

استقبلت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة فوكوي اليابانية، وذلك بحضور الدكتور شونتشي ياناجيساوا نائب عميد كلية الدراسات العليا للتنمية المهنية للمعلمين، وعدد من أعضاء الوفد المرافق وهم الدكتور أكيرا ميتامور، الدكتورة ماي كيشينو، الدكتور ميتسوؤ ياماؤرا، د. ياسمين سامي.

تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين iClub2025، والممتد حتى 4 مايو 2025، وذلك بـالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي بقاعة التدريب بالمبنى المالي وذلك برئاسة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة الصندوق وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي ومراقب الحسابات ولفيف من الأعضاء المشتركين بالصندوق وطبقا لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وذلك خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحلة في حفل يوم الشهيد والمحارب القديم.

استعرض الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تجربة الوزارة في بناء أول منظومة إعلامية في الحكومة المصرية تدار بالذكاء الاصطناعي في النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF) لعام 2025.

شهدت الفترة الماضية لقطات إنسانية عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها لقطات تكريم أسر الشهداء، حيث ضرب الرئيس أروع الأمثلة على أن مصر لا تنسي أبناءها كما حضر الرئيس عقد قران كريمة عميد شرطة شهيد مالك مهران.

عقد وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، اجتماعا موسع للبعثة الطبية المصرية، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تدريب مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس البعثة الطبية للحج وذلك في إطار استعدادات وزارة الصحة والسكان لموسم حج 1446هـ / 2025م.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء، بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض خماسينى، وقالت إن محافظة مطروح هي الأكثر تضررا.

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار في حالة الطقس غدًا، بسبب التأثر بمنخفض جوي خماسيني موجود في الصحراء الغربية محمل بسرعات رياح عالية.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن مصير الاختبارات الشهرية في المدارس بكل المحافظات غدًا.

بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحرصا على سلامة أبناء الأزهر (الطلاب والعاملين)، أصدر أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف قرارًا باعتبار غدٍ الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل، إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا، وعلى أن يتم إجراء الامتحانات التي كانت مقررة غدًا لمرحلة النقل الثانوي والقراءات لاحقًا يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، بناءً على التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني مصحوب برياح قوية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، مع احتمالية سقوط أمطار اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 30 أبريل.

أهابت مديرية الزراعة بالجيزة بالمزارعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتقليل الخسائر المحتملة وحماية المحاصيل والمنشآت الزراعية من تأثيرات الرياح العاصفة والظروف المناخية المتقلبة وذلك في ظل التحذيرات الجوية الصادرة بشأن حالة جوية استثنائية تضرب البلاد يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

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