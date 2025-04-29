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انعقاد الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

انعقدت اليوم الثلاثاء  الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي بقاعة التدريب بالمبنى المالي وذلك برئاسة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة الصندوق وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي ومراقب الحسابات ولفيف من الأعضاء المشتركين بالصندوق وطبقا لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية. 

انعقاد الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق عن عام 2024 وعرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار عن عام 2024 كما تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن عام 2024 واعتماد القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.


وفور انتهاء الجمعية العمومية تم إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق لعام 2025 طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي للصندوق وقد اسفرت النتيجة عن فوز ثلاثة أعضاء من خمسة مرشحين وهم احمد محمد ابوالسعود    سالى محمد عبدالعزيز  و محمد محمود محمد العفيفى.

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