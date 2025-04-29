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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة المنخفض الخماسيني

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.

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يأتى ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على مختلف محافظات الجمهورية غدًا الأربعاء وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة أي معوقات من مخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، ومناشدة المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

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