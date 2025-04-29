الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

لضمان تقديم خدمات آمنة، الصحة تعقد اجتماعًا موسعًا مع البعثة الطبية للحج موسم 1446هـ

د.محمد مصطفي
د.محمد مصطفي

عقد وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، اجتماعا موسع للبعثة الطبية المصرية، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تدريب مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس البعثة الطبية للحج وذلك في إطار استعدادات وزارة الصحة والسكان لموسم حج 1446هـ / 2025م.

 

تجهيز العيادات وتوفير الأدوية والمستلزمات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الاستعدادات النهائية للبعثة، وخطط التشغيل، ونماذج الفحص والتسجيل الطبي، بالإضافة إلى تجهيز العيادات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وتدريب الفرق الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة.


من جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، على أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود بين جميع الفرق الطبية والإدارية، لتحقيق موسم حج صحي وآمن، مشددًا على ضرورة توزيع المهام بنظام الورديات على مدار الساعة، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين بشكل مستمر، مع توافر جميع الأدوية والإمدادات الطبية، وتفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة الحالات والتنسيق الفوري.


وأشار إلى أهمية التسجيل الطبي المسبق للحجاج، لما يوفره من قاعدة بيانات صحية متكاملة تسهم في سرعة التشخيص والاستجابة الفعالة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية الوقائية الملائمة بناءً على الحالة الفردية لكل حاج.


وتضمن الاجتماع أيضًا استعراض دور فرق الطب الوقائي ومكافحة العدوى، وخطط الترصد الوبائي، وتطبيق البروتوكولات المحدثة للتعامل مع الأمراض المعدية، إلى جانب التأكيد على ضرورة توعية الحجاج قبل السفر وأثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة، ومراجعة الأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع الحالات الشائعة أثناء موسم الحج.


وفي إطار التحول الرقمي، تم الإعلان عن تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثة الطبية، يتيح تسجيل البيانات الصحية للحجاج وتيسير التواصل والمتابعة، فضلًا عن إطلاق حملات إعلامية توعوية ومطبوعات تثقيفية موجهة للحجاج.

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شارك في الاجتماع الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة نائب رئيس البعثة، والدكتور أحمد فرغلي رئيس فريق المرور ومدير المستشفيات التعليمية، والدكتور أحمد رزق رئيس شعبة المدينة المنورة، والدكتور مصطفى القاضي رئيس شعبة مكة المكرمة ومدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، إلى جانب ممثلي فرق الطوارئ والإمداد الطبي والطب الوقائي والتفويج والخدمات الإدارية والتقنية، كما حضر الاجتماع كافة أعضاء البعثة الطبية من أطباء وتمريض وإداريين ممن تم اختيارهم للمشاركة في موسم الحج.

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الاستعدادات النهائية الحالة الصحية للحجاج الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتورة رشا خضر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات

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