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أخبار مصر

إلزموا بيوتكم، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من أمطار رعدية ورياح ترابية شديدة

عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب البلاد، فيتو
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حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار في حالة الطقس غدًا، بسبب التأثر بمنخفض جوي خماسيني موجود في الصحراء الغربية محمل بسرعات رياح عالية.

 

سرعات الرياح غدا

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سرعات الرياح غدًا تتراوح ما بين 40 الي 60 كم/الساعة.

هبات رياح قوية تضرب البلاد غدا

وتابعت: مع الكتل الهوائية الجنوبية سنشهد إثارة الرمال والأتربة، وخلال بعض فترات اليوم نشهد هبات للرياح تزيد على 80 كم/الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لحوالي من 1000 متر.


ولفتت إلي أن محافظات شمال الصعيد وشرق وجنوب القاهرة الكبرى وجنوب السويس ومدن القناة ومناطق من سيناء، الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية التي تضرب البلاد.

 

عاصفة ترابية تضرب البلاد غدا

وأشارت: مع تقدم ساعات النهار تمتد العاصفة الترابية من شمال الصعيد الي القاهرة الكبرى والجيزة وسرعات عالية للرياح في شرق القاهرة الكبرى، لذلك من الضروري عدم الخروج من المنازل غدًا.

وأكد: سنشهد تقلبات جوية كبيرة وعاصفة ترابية قوية غدًا، لذلك ننصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل، وارتداء الكمامات حال الخروج.

وأشارت إلي أن أغلب الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة والطرق المؤدية للمدن الجديدة ستشهد انخفاضا ملحوظا في مستوى الرؤية الأفقية التي تقل عن 1000 متر.

مناطق الأمطار الرعدية

ولفتت إلي أنه مع يوم الخميس سيتجه المنخفض الجوي إلي بلاد الشام ويقل تأثيره على مصر وتقل الرمال والأتربة وتتلاشى، وتنخفض قيم درجات الحرارة.

وأكدت: غدًا الأربعاء الي جانب الأتربة والرمال المثارة وسرعات الرياح العالية سيكون هناك تساقط للأمطار الرعدية على محافظة مطروح والسواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد الي القاهرة الكبرى 
 

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أمطار رعدية عاصفة ترابية الأرصاد الجوية رياح مثيرة للرمال والأتربة مناطق الأمطار منخفض جوي خماسيني

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