الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي والسوداني يؤكدان أهمية تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تناول الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، حيث أكد الرئيس حرص مصر على نجاح القمة، معربًا عن ثقة في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية. ومن ناحيته، ثمّن رئيس الوزراء العراقي هذه الثقة، مشددًا على حرص بلاده على تحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

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