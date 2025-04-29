بعد إجازة الغد، التعليم تكشف مصير الامتحانات الشهرية بالمدارس

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن مصير الاختبارات الشهرية في المدارس بكل المحافظات غدًا.

إجازة بالمدارس غدًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": المدارس إجازة غدًا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية والأحوال الجوية السيئة.

تأجيل الامتحانات الشهرية بالمدارس

ولفت إلي أنه سيتم تأجيل الامتحانات الشهرية لموعد لاحق الأسبوع المقبل، على أن تتولى كل المديريات والإدارات التعليمية الموعد الجديد.



وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسينى على الصحراء الغربية، حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة نتيجة دخول المنخفض الجوى الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية.

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