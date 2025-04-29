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مصر للطيران للشحن الجوي تجدد اعتماد شهادة "IATA" لشحن الأدوية شديدة الحساسية (صور)

الطيار احمد عادل،
الطيار احمد عادل، فيتو

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تجديد اعتماد شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الخاصة بمعايير نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة (IATA CEIV Pharma)، وذلك بعد اجتيازها بنجاح كافة مراحل المراجعة اللازمة.

مصر للطيران للشحن الجوي تجدد اعتماد شهادة "IATA CEIV Pharma" لشحن الأدوية شديدة الحساسية


وفى هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن نجاح شركة الشحن الجوى فى تجديد اعتماد شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي  (IATA)  يعزز من ثقة عملاء الشركة في قدراتها على نقل الأدوية ومنتجات العناية الصحية بكفاءة عالية ويتواكب مع التطور العالمي في هذا المجال، سواء عبر طائرات الشحن أو في مخازن طائرات الركاب.

 

 كما أثنى عادل على الجهد المبذول من العاملين بشركة الشحن الجوى، والذي يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، مضيفًا أن تجديد مثل هذه الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات الشحن يمثل إضافة قوية تمنح الشركة فرصة أكبر لتوسيع نطاق عملها وجذب عملاء جدد، وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

ومن جانبه اكد الطيار  إيهاب الطحطاوي، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن تجديد الشهادة تم بعد مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في مجمعي بضائع القاهرة وبرج العرب، موضحًا أن العناية بشحنات الأدوية تبدأ منذ تلقي طلب الحجز وحتى تسليم الشحنة إلى الجهة المرسل إليها، عبر شبكة خطوطنا الجوية، وأن عملية المراجعة شملت العديد من الأنشطة، منها تدريب جميع الفئات المسؤلة عن التعامل مع الشحنات، وضمان جاهزية المعدات وصلاحيتها، وإجراء الصيانات الدورية لها، إضافة إلى التأكد من فعالية الثلاجات المستخدمة للتخزين، وتوزيع درجات الحرارة بشكل متساوٍ داخل غرف التبريد، وتطبيق نظام دقيق لمراقبة درجات الحرارة والإنذار المبكر عند حدوث أي خلل.


كما تم أيضًا مراجعة إجراءات التعامل مع الحاويات المبردة بكافة أنواعها، والتأكد من جاهزية المحطات الخارجية عبر وكلاء الخدمة لمناولة الشحنات، إلى جانب إجراء تقييم شامل للمخاطر (Risk Assessment) لضمان وجود خطط بديلة في حال حدوث أي طارئ.

ويُعد تجديد هذه الشهادة خطوة مهمة نحو الحصول على اعتمادات دولية إضافية، من بينها شهادة "CEIV Lithium batteries" الخاصة بمناولة البطاريات الليثيوم وشهادة "CEIV Fresh" الخاصة بمناولة الشحنات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة والزهور، وشهادة "CEIV Live Animals" الخاصة بنقل الحيوانات الحية.

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