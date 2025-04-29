العاصفة الترابية تقترب، استقرار نسبي في الطقس بالوادي الجديد (فيديو وصور)

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أغلب ساعات النهار وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس خلال الـ48 ساعة الجارية بما فيها اليوم والغد، مُتوقعة تأثر الجمهورية بمنخفض جوي سطحي قادم من دولة ليبيا خلال ساعات ظهر الغد، يؤثر على الصحراء الغربية (محافظة الوادي الجديد)، إذ يعمل على نشاط الرياح السطحية تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد عاصفة ترابية هناك، مع مرور ساعات عصر اليوم الثلاثاء/ وصولًا للظهير الصحراوي لمدن شمال غرب الجمهورية.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تشمل نشاط الرياح السطحية تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد عاصفة ترابية.

ووجه المحافظ بتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والمراكز، للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، وتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

وتستمر غرفة العمليات والأزمات المتابعة بديوان عام محافظة الوادي الجديد ومراكزها الخمس، في تلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن حالة طارئة من التقلبات الجوية القوية خلال الساعات القادمة، تكون أشدها يوم الأربعاء 30 إبريل، متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والاتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65- 90 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية، مع سقوط الأمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

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