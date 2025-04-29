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كلية البنات بـ "عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة فوكوي اليابانية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استقبلت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة فوكوي اليابانية، وذلك بحضور الدكتور شونتشي ياناجيساوا نائب عميد كلية الدراسات العليا للتنمية المهنية للمعلمين، وعدد من أعضاء الوفد المرافق وهم  الدكتور أكيرا ميتامور،  الدكتورة ماي كيشينو، الدكتور ميتسوؤ ياماؤرا، د. ياسمين سامي.

عميد كلية البنات بجامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة فوكوي اليابانية لتعزيز التعاون

تأتي الزيارة في إطار المبادرة الرئاسية للشراكة المصرية اليابانية في التعليم، واستعدادًا لبدء تنفيذ برنامج الدبلوم المهنية في التربية تخصص أنشطة التعلم الشامل - توكاتسو في كلية البنات جامعة عين شمس بالشراكة  مع جامعة فوكوي اليابانية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة أميرة يوسف أهمية تطوير برامج إعداد المعلم تربويًا وثقافيًا بكليات التربية بما يتواكب مع تطبيق المنظومة الجديدة في التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل التربوي لمعلمين متميزين قادرين على إعدداد أجيال لخدمة الوطن، وأكدت على ضرورة بيئة تعليمية تشجع على التعلم المستمر والتنمية المهنية للمعلم.

وأوضحت أهمية إعداد متخصصين في مجال التعليم الشامل للتركيز على بناء شخصية الطفل المتكاملة، وتنمية مهاراته الحياتية.
كما شددت على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز جسور التعاون بين الجامعتين؛ لتحقيق الشراكة في تنفيذ البرنامج.

وقام الوفد بجولة تفقدية بالكلية وزيارة المعامل وقاعات المحاضرات وقسم المناهج وطرق التدريس.

شهد اللقاء كل من: الأستاذة الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أ.د. أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د. هبه بركات وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ.د فايزة الحسيني رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، أ.د. زينب السلامي رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات، أ.د ولاء النحراوي، أ.د علياء عيسي، أ.د رضا هاشم.

وقدم البروفيسور شونتشي يانا جيساوا ندوة بعنوان "أنشطة التوكاتسو اليابانية ودورها فىجودة الحياة وخدمة المجتمعات" أدارتها د. فايزة الحسيني، تناول فيها التعريف بأنشطة التوكاتسو اليابانية، تاريخ تطبيق أنشطة التوكاتسو في اليابان، مبادئ استخدام أنشطة التوكاتسو، أوجه التشابه بين مصر واليابان في تطبيق أنشطة التوكاتسو، مشاريع بناء المجتمعات، دور أنشطة التوكاتسو في خدمة المجتمعات وحل مشكلاتها وتحقيق جودة الحياة مع الأمثلة التطبيقية، وقد حضر الندوة كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

واختتمت الزيارة بمقابلة بين أعضاء الوفد الياباني وأعضاء هيئة التدريس المسافرين الى جامعة فوكوي.

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