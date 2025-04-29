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ثلوج وعاصفة ترابية، الأرصاد تكشف أكثر المحافظات تضررا بـ المنخفض الخماسيني

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء، بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض خماسينى،  وقالت إن محافظة مطروح هي الأكثر تضررا. 

أكثر المحافظات تضررا بالمنخفض الخماسينى، ثلوج وعاصفة ترابية وانخفاض للرؤية


وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح

تصل الرياح لدرجة العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأتربة غدا بالمحافظات وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى منخفض خماسينى مما يؤدى إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة من 4: 5 درجات مئوية  ليسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23


 
يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد. 

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