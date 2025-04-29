أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال مايو المقبل، تعرف عليها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استقرار أسعار السلع التموينية المطروحة على البطاقات خلال شهر مايو المقبل، مع التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بكميات مناسبة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لن تشهد أي زيادات خلال شهر مايو، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط على الأسواق المحلية.

كما شددت الوزارة على أن مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لعدة أشهر مقبلة.

أسعار السلع التموينية خلال شهر مايو

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع التموينية لشهر مايو:

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيهًا

المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيهًا

كما أكدت الوزارة استمرار صرف الدعم الاستثنائي المخصص للأسر الأولى بالرعاية، من خلال بطاقات التموين، والذي يتراوح بين 100 و300 جنيه شهريًا، وفقًا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الكامل بضبط الأسواق، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

وشددت الوزارة على أن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية تسير وفق رؤية استراتيجية تحقق الأمن الغذائي وتحافظ على استقرار السوق المحلي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لمنافذ التوزيع وتوسيعًا في طرح السلع بأسعار مخفضة

مد فترة صرف السلع الإضافية على البطاقات خلال مايو

وقرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.

ويتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.

وتدعو الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر إبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة..

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