طوارئ في الجيزة استعدادًا للعاصفة الترابية والأمطار المتوقعة غدا

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، بناءً على التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني مصحوب برياح قوية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، مع احتمالية سقوط أمطار اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 30 أبريل.



وأكد المحافظ على تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات الفرعية في مختلف المراكز والأحياء وكافة القطاعات المعنية لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.



كما وجه "النجار" جميع القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك مراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والإنقاذ السريع، والتأكد من توفر كافة مهمات وأدوات الإغاثة.



وفي سياق متصل، تم التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لتنظيم حركة السير ومواجهة أي تداعيات محتملة، مع وضع خطط بديلة للطرق في حال استدعت الظروف غلق بعضها حفاظًا على سلامة المواطنين.



وناشد محافظ الجيزة المواطنين، وخاصة سائقي السيارات وقائدي المركبات، بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وذلك لتجنب وقوع الحوادث وضمان سلامة الجميع.



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