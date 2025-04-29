الثلاثاء 29 أبريل 2025
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زراعة الجيزة: إجراءات استباقية عاجلة للمزارعين لمواجهة التقلبات الجوية الحادة غدا

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أهابت مديرية الزراعة بالجيزة بالمزارعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتقليل الخسائر المحتملة وحماية المحاصيل والمنشآت الزراعية من تأثيرات الرياح العاصفة والظروف المناخية المتقلبة وذلك في ظل التحذيرات الجوية الصادرة بشأن حالة جوية استثنائية تضرب البلاد يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

أهم الإجراءات الوقائية الموصى بها للمزارعين


وقف عمليات ضم ودراس القمح

ينبغي وقف جميع أنشطة ضم ودراس القمح في المحافظة يوم الأربعاء 30 أبريل، نظرًا للرياح القوية المحملة بالأتربة والتي قد تتسبب في تلف المحاصيل وتفاقم الخسائر.

وقف رش المحاصيل

يُنصح بشدة بوقف عمليات رش المبيدات والأسمدة الورقية يوم الأربعاء، حيث تؤدي الرياح الشديدة إلى فقدان فعالية الرش وانتشاره خارج النطاق المطلوب، مما يهدد الصحة العامة والبيئة.

الري المشبع قبل الموجة

يُوصى بإجراء رية مشبعة لكافة المحاصيل يومي الاثنين والثلاثاء السابقين للحالة الجوية، مع إضافة مركبي الفولفيك ونترات الماغنسيوم لتحسين مقاومة النبات للإجهاد المناخي.

وقف عمليات الشتل

يُحظر شتل أي محاصيل زراعية بداية من الأحد 27 أبريل وحتى نهاية يوم الأربعاء 30 أبريل لتجنب تعرض الشتلات للتلف بفعل الرياح والأتربة.

تأمين الصوب الزراعية ووحدات الطاقة الشمسية

يجب تشديد وربط الصوب بإحكام في جميع المناطق المتأثرة، إضافة إلى تأمين ألواح الطاقة الشمسية أو تفكيكها مؤقتًا وإعادة تركيبها يوم الخميس بعد انقضاء العاصفة.

تعزيز السلامة الشخصية في المواقع الزراعية

يُنصح العاملون في المجال الزراعي بعدم الاقتراب من لوحات الإعلانات أو أعمدة الكهرباء والضغط العالي، والامتناع عن السفر أو التنقل في فترات ذروة الرياح خاصة يوم الأربعاء 30 أبريل.

تحذير لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

يجب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الطبية لمرضى الحساسية والصدر والجيوب الأنفية، مع تقليل التعرض المباشر للأتربة.

إجراءات احترازية في مزارع الدواجن

ينبغي غلق فتحات التهوية بمزارع الدواجن المفتوحة بواسطة الخيش المبلل، لمنع دخول الأتربة والحفاظ على صحة الطيور خلال العاصفة.


ودعت مديرية الزراعة بالجيزة جميع المزارعين والمنتجين الزراعيين إلى الالتزام التام بهذه الإجراءات الوقائية لحماية المحاصيل والمزارع وتقليل الأضرار المحتملة خلال هذه الحالة الجوية الطارئة، التي تشمل رياحًا عاتية وأتربة وأمطار رعدية وكرات ثلج على عدة مناطق بالجمهورية.

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