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انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

 تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين iClub2025، والممتد حتى 4  مايو 2025، وذلك بـالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين 

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

يشارك في المعسكر 101  فريق طلابي متأهل، وذلك في ضوء النتائج التي تم الإعلان عنها بالمدارس والمديريات التعليمية، ويمثلون مختلف أنواع المدارس من الأقاليم الجغرافية السبعة بجمهورية مصر العربية في مجالات المسابقة:

• الطاقة (الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية)
• البيئة (الهندسة البيئية، والبيئة وعلوم الأرض)
• الروبوتات والآلات الذكية
• الأنظمة البرمجية (هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة)
• الذكاء الاصطناعي

وبنهاية المعسكر، ستُجرى أعمال التحكيم بين الفرق المشاركة، تمهيدًا للتصفية النهائية، والإعلان عن الفرق الفائزة في المسابقة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في ـالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

 

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