أخبار الفن اليوم: التحقيق مع رضا البحراوى فى واقعة الفيديو المسيء.. مواعيد حفلات مهرجان موازين 2025.. ومحمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رمادونا " غدا

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث الهامة وكان أبرزها ما يلي..

قال منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية في تصريحات لفيتو: إن مستشارا من مجلس الدولة يحقق مع المطرب الشعبى رضا البحراوى فى واقعة الفيديو المسيء المتداول له، ويمثل النقابة في التحقيق الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسم النقابة.



وتابع: “التحقيق لم ينته حتى الآن، ولن يصدر قرارًا بشأن رضا البحراوي اليوم”.

تنافس على كعكة إيرادات أفلام عيد الفطر الماضي ما يقرب من 5 أعمال سينمائية اختلفت في مضمونها، وكان لفيلم "سيكو سيكو " نصيب الأسد في حصد الإيرادات حيث حقق خلال 27 يومًا من عرضه إيرادات وصلت إلى 148 مليونا و159 ألف جنيه.



قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

قررت أسرة الفنان نعيم عيسى نقله لمستشفى جديد منذ ساعات قليلة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية،حيث لا يزال يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية.



وكشفت سوزي نعيم عيسى، ابنة الفنان نعيم عيسي آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية “شق حنجري” في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

أعلن المطرب حسام حبيب، انتهاء مسابقة المواهب التي أطلقها لجمهوره، استعدادا لطرح ألبومه الجديد المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.



وعبر حسام عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسابقة، مشيرا إلى أن عدد المواهب التي شاركت فاق توقعاته وكان ضخما جدا.

وأكد حسام أن كل موهبة قدمت شغلها تستحق أن تصل إلى الجمهور، لذا قرر أن يكون الجمهور هو الحكم في اختيار المواهب التي ستشارك في ألبومه الجديد.

بدأ منذ قليل، التحقيق مع المطرب الشعبى، رضا البحراوي، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب مصدر لـ “فيتو”، داخل النقابة فإن “البحراوي”، في جلسة التحقيق معه قال: "طول عمري بحترم الجمهور وبحاول أقدم فن كويس ولا بشتم في الأغاني بتاعتي والفيديو اللى منتشر على الفيس بوك، عدى عليه أكتر من 5 سنوات".

وواصل “البحراوي”: "الفنان مصطفى كامل عارف كويس أني عمري ما بقدم حاجة في الأغاني بتاعتي ليها علاقة بمؤسسات الدولة، لأني بحترمهم كلهم، والأغنية اللى كانت من خمس سنوات، كانت خبرتي قليلة، والموال اللى في الأغنية مش بتاعي، لأن كان كوبلية بسيط لفنان شعبي راحل منذ سنوات".

قالت الفنانة ناهد السباعي: "كل دور قدمته به جانب من شخصيتي، وهناك أدوار أفضلها عن غيرها، وبالتأكيد أتعلم من كل تجربة، مثلا فيلم "يوم للستات" كان قريب مني، وأيضًا مسلسل "منورة بأهلها"، ومعظم أعمالي مع المخرج يسري نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكري أحبهم كثيرا.



ناهد السباعي في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وعن الأعمال التي أثرت بها مؤخرا قالت السباعي:"فيلم "الهوى سلطان" من أحب الأعمال التي شاهدتها ولمستني ومسلسلات مثل "٨٠ باكو " و"لام شمسية"و"أولاد الشمس ".

ينتظر الجمهور انطلاق مهرجان موازين المقرر إنطلاقه في المغرب في الفترة من 19 إلى 27 يونيو المقبل بمشاركة عدد من نجوم الفن، باعتباره واحدا من أبرز المهرجانات الموسيقية.



مهرجان موازين 2025

وخلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أبرز حفلات النجوم ضمن مهرجان موازين لعام 2025.

وتفتتح الفنانة كارمن سليمان فعاليات مهرجان موازين لعام 2025 وذلك يوم 19 يونيو علي المسرح الوطني، بينما يحيي النجم وائل جسار ثاني أيام المهرجان 20 يونيو، بينما تحيي النجمة روبي أيضا حفل ضمن فعاليات موازين علي منصة الهضبة

وجه الفنان اللبناني فضل شاكر رسالة شكر وتهديد في نفس الوقت، قبل عرض الحلقة الأخيرة من سلسلة "يا غايب" التي توثق أبرز محطات حياته الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء.





وأعرب فضل شاكر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، عن شكره لكل من يتابع سلسلة "يا غايب"، وقال" مجددًا، شكرًا من القلب لكل من تابع ويتابع مسلسل "يا غايب" ولكل المتعاطفين مع قضيتي إن برسالة أو تعليق أو فيديو.

وأضاف: أما بالنسبة للمحللين ومدّعي المعرفة والإلمام بقضيتي وبعض الاعلام المأجور، فإنه لا بد من التنويه بأنهم يقومون بتناقل تحليلات ومعلومات مغلوطة ومشوهة ولا تتطابق بأي شكل مع الحقيقة والواقع، لا من قريب ولا من بعيد".

يواصل الفنان تامر حسني، العمل على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد “لينا معاد”، وذلك استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”، حيث يتعاون مع الموزع الموسيقي نابلسي في إحدى الأغنيات.



ألبوم تامر حسني الجديد

ويتواجد تامر حسني في الوقت الحالي في الاستديو، لوضع اللمسات الأخيرة للأغنية، ومن المفترض أن يتم كشف تفاصيلها بالكامل قريبا.

ويتضمن الألبوم عددًا من الأغاني التي تتنوع ما بين الرومانسية والدراما.

يطرح الفنان محمد رمضان أغنية الجديدة حمل اسم " رمادونا" غدًا عبر السوشيال ميديا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.



ونشر محمد رمضان بوستر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر بصورة كرتونية يرتدي قميصًا مدونًا عليه من الخلف اسم "رمادونا" والرقم 1 والجماهير تلتف حوله، وعلق قائلًا: "غدًا أغنيتي رمادونا الساعة 4 مساء".



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