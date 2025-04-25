الجمعة 25 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

نقيب الفنانين السوريين يكشف سبب منح فضل شاكر عضوية النقابة (فيديو)

فضل شاكر، فيتو
فضل شاكر، فيتو

كشف مازن الناطور نقيب الفنانين السوريين سبب منح الفنان اللبناني فضل شاكر عضوية نقابة الفنانين السورية وذلك خلال لقائه في برنامج ET بالعربي.

سبب منع فضل شاكر عضوية نقابة الفنانين في سوريا 

وقال “الناطور”: “فضل شاكر فنان وقف مع سوريا وقال كلمة حق بوقت كان يعاني فيه من مصاعب ولكنه أصر أنه يقول كلمة حق ودفع ثمنها غاليا وسنعمل على تكريمه وإنصافه في سوريا في أي مناسبة”.

وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد أعلنت منح الفنان اللبناني فضل شاكر عضوية النقابة مع مرتبة الشرف تقديرا لمسيرته الفنية ومساندته قضية الشعب السوري.

فضل شاكر يمنح عضوية نقابة الفنانين في سوريا 

وتصدر الفنان اللبناني فضل شاكر في تصدر قائمة المحتوى الرائج موسيقيًا على موقع "يوتيوب" على مستوى العالم، بأحدث أعماله الغنائية "أحلى رسمة"، والتي حجزت لنفسها المركز الأول في الترند العالمي، محققة أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، ما يعكس تفاعلًا جماهيريًا واسعًا وإعجابًا لافتًا بإحساسه الفريد.

ويطل ملك الإحساس والرومانسية فضل شاكر، على جمهوره أسبوعيًا عبر مجموعة من الأعمال الغنائية، وأحدثها "أحلى رسمة" التي قدمها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، حاملًا من خلال الأغنية دفء المشاعر وصدق الإحساس، لتصل إلى عشاقه الين تلقفوها في كل مكان بالعالم، وتؤكد من جديد حضوره القوي في الساحة الفنية.


وسبق إصدار الأغنية حملة ترويجية قصيرة أطلقها النجم اللبناني عبر حسابه في منصة "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو من العمل، مع تعليق بسيط جاء فيه: صار فيكن تسمعوا أغنية أحلى رسمة عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية. وقد لاقى هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين أبدوا شغفهم الكبير لاستقبال العمل الجديد.

لكن اللافت هو الفيديو الذي أعاد فضل شاكر نشره، على صفحاته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، لعروسين تصادف صدور أغنية "أحلى رسمة" مع يوم زفافهما، وأعلنا أنهما رقصا عليها في الحفل كأول عريسين، وعلق النجم اللبناني على الفيديو قائلًا: مبروك لأحلى عرسان.

 

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