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ثقافة وفنون

بعد تدهور حالته الصحية، نقل نعيم عيسى لـ مستشفى آخر بالإسكندرية

نعيم عيسى
نعيم عيسى

قررت أسرة الفنان نعيم عيسى نقله لمستشفى جديد منذ ساعات قليلة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية،حيث لا يزال يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية.

وكشفت سوزي نعيم عيسى، ابنة الفنان نعيم عيسي  آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية “شق حنجري” في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

 

الحالة الصحية لنعيم عيسى

وقالت ابنة نعيم عيسي في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، ودخل المستشفى منذ أكثر من 20 يوما لإجراء العملية، ولكن حالته غير مستقرة، ولذلك تم نقله إلى مستشفى آخر.

وقال مصدر مقرب من نعيم عيسي في تصريح سابق  لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

وتابع المصدر أن الفنان أشرف زكي يتابع حالته بشكل مستمر، حتى إنه تواصل مع أفراد أسرته لأكثر من مرة خلال اليومين الماضيين

 

 

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