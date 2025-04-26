"يا غايب" مسلسل وثائقي من 9 حلقات عن حياة فضل شاكر

يعد الفنان فضل شاكر واحدًا من أبرز النجوم الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه وعلى امتداد مشواره الفني.

وبالرغم من أنه عرف واشتهر بأغنياته الرومانسية إلا أن فضل شاكر عاش محطات عديدة من المعاناة في حياته، ولقد قدمت منصة شاهد دراما وثائقية تكشف ملامح من مشواره وتفاصيل من المعاناة التي عاشها في حياته ومشواره الفني وحملت هذه الدراما الوثائقية اسم “يا غايب”.

عدد حلقات الدراما الوثائقية ياغايب

والدراما الوثائقية يا غايب التي تكشف جوانب من حياة الفنان فضل شاكر مكونة من 9 حلقات ومواعيد عرضها من الأحد إلى الخميس على منصة شاهد.

الدراما الوثائقية يا غايب

“يا غايب” هو نوع من الدراما الوثائقية، وتعد تجربة خاصة، حيث يحكي فضل شاكر خلالها قصته بنفسه، ويعود من خلاله إلى الواجهة الإعلامية بصوته وحكايته.

وقد أُحيط العمل بسرية تامة خلال فترة التحضير التي استمرت عامًا ونصف، ويشارك في العمل عدد من الممثلين لتجسيد مراحل مختلفة من حياة فضل، أبرزهم الفنان الأردني عماد المحتسب، الذي يؤدي دور فضل في شبابه بسبب الشبه الكبير بينهما، بالإضافة إلى ظهور طفل يجسد فترة الطفولة.

ويتناول العمل مسيرته منذ الطفولة وحتى قرار اعتزاله الفن، مرورًا بمحطات الشهرة، الحب، الغياب، والجدل الذي أحاط باسمه لسنوات.

“يا غايب” يثير جدلا واسعا

وكان إعلان منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC موعد عرض الدراما الوثائقية "يا غايب" عن الفنان اللبناني فضل شاكر قد أثار جدلًا كبيرًا على الساحة الفنية العربية واللبنانية، خاصة بعد شائعات عن صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.

ومنعًا لتغذية الشائعات خرج نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن صمته ليتحدث بوضوح حول التطورات القانونية المتعلقة بوالده.

وأكد محمد أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني صحيحة، وأن الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن يعود إلى عام 2018، غير أنه لم ينل التغطية الإعلامية التي يستحقها في حينه، على حد قوله.

وفي تسجيل مصور نشره محمد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قال: "أولًا، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل من تواصل وبارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة".

وأشار محمد إلى أن فضل شاكر يواجه حاليًّا اتهامًا جديدًا لا علاقة له بالقضية السابقة، يتمثل بادعاءات تتعلق بسلب أموال الناس، إلى جانب اتهامات أخرى تطال العائلة بشأن قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أمريكي.

واعتبر محمد أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف قائلًا: "نحن نثق بعودة العدالة إلى القضاء اللبناني، ونتطلع إلى مرحلة قادمة يكون فيها القرار القضائي بعيدًا عن التسييس والتأثيرات الخارجية".

وفي ختام حديثه، وجّه محمد تحية للجيش اللبناني، مشددًا على أنه "يعلم تمامًا ببراءة والده من هذه التهم"، كما وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، قائلًا: "نتمنى أن يعود العدل والاستقرار إلى لبنان في عهدكم".

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