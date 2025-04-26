الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"يا غايب" مسلسل وثائقي من 9 حلقات عن حياة فضل شاكر

فضل شاكر، فيتو
فضل شاكر، فيتو

يعد الفنان فضل شاكر واحدًا من أبرز النجوم الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه وعلى امتداد مشواره الفني.

وبالرغم من أنه عرف واشتهر بأغنياته الرومانسية إلا أن فضل شاكر عاش محطات عديدة من المعاناة في حياته، ولقد قدمت منصة شاهد دراما وثائقية تكشف ملامح من مشواره وتفاصيل من المعاناة التي عاشها في حياته ومشواره الفني وحملت هذه الدراما الوثائقية اسم “يا غايب”.

عدد حلقات الدراما الوثائقية ياغايب   

والدراما الوثائقية يا غايب التي تكشف جوانب من حياة الفنان فضل شاكر مكونة من 9 حلقات ومواعيد عرضها من الأحد إلى الخميس على منصة شاهد.

الدراما الوثائقية يا غايب

“يا غايب” هو نوع من الدراما الوثائقية، وتعد تجربة خاصة، حيث يحكي فضل شاكر خلالها قصته بنفسه، ويعود من خلاله إلى الواجهة الإعلامية بصوته وحكايته. 

وقد أُحيط العمل بسرية تامة خلال فترة التحضير التي استمرت عامًا ونصف، ويشارك في العمل عدد من الممثلين لتجسيد مراحل مختلفة من حياة فضل، أبرزهم الفنان الأردني عماد المحتسب، الذي يؤدي دور فضل في شبابه بسبب الشبه الكبير بينهما، بالإضافة إلى ظهور طفل يجسد فترة الطفولة. 

ويتناول العمل مسيرته منذ الطفولة وحتى قرار اعتزاله الفن، مرورًا بمحطات الشهرة، الحب، الغياب، والجدل الذي أحاط باسمه لسنوات. 

 

“يا غايب” يثير جدلا واسعا 

وكان إعلان منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC موعد عرض الدراما الوثائقية "يا غايب"  عن الفنان اللبناني فضل شاكر قد أثار جدلًا كبيرًا على الساحة الفنية العربية واللبنانية، خاصة بعد شائعات عن صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.

ومنعًا لتغذية الشائعات خرج نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن صمته ليتحدث بوضوح حول التطورات القانونية المتعلقة بوالده.

وأكد محمد أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني صحيحة، وأن الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن يعود إلى عام 2018، غير أنه لم ينل التغطية الإعلامية التي يستحقها في حينه، على حد قوله.

وفي تسجيل مصور نشره محمد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قال: "أولًا، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل من تواصل وبارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة".

وأشار محمد إلى أن فضل شاكر يواجه حاليًّا اتهامًا جديدًا لا علاقة له بالقضية السابقة، يتمثل بادعاءات تتعلق بسلب أموال الناس، إلى جانب اتهامات أخرى تطال العائلة بشأن قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أمريكي.

واعتبر محمد أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف قائلًا: "نحن نثق بعودة العدالة إلى القضاء اللبناني، ونتطلع إلى مرحلة قادمة يكون فيها القرار القضائي بعيدًا عن التسييس والتأثيرات الخارجية".

وفي ختام حديثه، وجّه محمد تحية للجيش اللبناني، مشددًا على أنه "يعلم تمامًا ببراءة والده من هذه التهم"، كما وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، قائلًا: "نتمنى أن يعود العدل والاستقرار إلى لبنان في عهدكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عدد حلقات مسلسل يا غايب الفنان فضل شاكر فضل شاكر مجموعة MBC مسلسل يا غايب فضل شاكر مسلسل يا غايب
ads

الأكثر قراءة

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

الأهلي يعلن رسميا إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

شكرا على دعمك وثقتك، إمام عاشور يودع مارسيل كولر

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزالة في المنام وعلاقته بتخطي الأزمات والرزق الواسع

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

المزيد
الجريدة الرسمية