الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

نعيم عيسى يجري عملية شق حنجري بسبب تدهور حالته

نعيم عيسى
نعيم عيسى

أجرى الفنان نعيم عيسى عملية شق حنجري بعد تدهور حالته الصحية، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الأسكندرية.

 

وقال مصدر مقرب من نعيم عيسي في تصريح خاص لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

 

وأضاف المصدر أن الفنان نعيم عيسى يرقد بالعناية المركزة حاليا، وفاقد للوعي بشكل تام، فبعد أن تحسنت حالته بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إلا أن حالته تدهورت مرة أخرى.

وتابع المصدر أن الفنان أشرف زكي يتابع حالته بشكل مستمر، حتى إنه تواصل مع أفراد أسرته لأكثر من مرة خلال اليومين الماضيين.

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