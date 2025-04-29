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ثقافة وفنون

تامر حسني يتعاون مع الموزع الموسيقي نابلسي في ألبوم "لينا معاد"

تامر حسني ونابلسي،
تامر حسني ونابلسي، فيتو

يواصل الفنان تامر حسني، العمل على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد “لينا معاد”، وذلك استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”، حيث يتعاون مع الموزع الموسيقي نابلسي في إحدى الأغنيات. 

ألبوم تامر حسني الجديد 

ويتواجد تامر حسني في الوقت الحالي في الاستديو، لوضع اللمسات الأخيرة للأغنية، ومن المفترض أن يتم كشف تفاصيلها بالكامل قريبا.

ويتضمن الألبوم عددًا من الأغاني التي تتنوع ما بين الرومانسية والدراما.

فيلم ريستارت لتامر حسني

ومن ناحية أخرى، كان النجم تامر حسني، طرح  الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

موعد عرض فيلم تامر حسني "ريستارت"  

ومن المقرر أن يعرض فيلم ريستارت للفنان تامر حسني 29 مايو بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة، ويشارك تامر حسني في الفيلم عدد من النجوم، ومنهم: هنا الزاهد وباسم سمرة.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد يشارك في بطولة فيلم “ريستارت”، كل من: باسم السمرة ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب.

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