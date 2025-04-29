روبي ونانسي عجرم وراغب علامة، تعرف على مواعيد حفلات مهرجان موازين 2025

ينتظر الجمهور انطلاق مهرجان موازين المقرر إنطلاقه في المغرب في الفترة من 19 إلى 27 يونيو المقبل بمشاركة عدد من نجوم الفن، باعتباره واحدا من أبرز المهرجانات الموسيقية.

مهرجان موازين 2025

وخلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أبرز حفلات النجوم ضمن مهرجان موازين لعام 2025.

وتفتتح الفنانة كارمن سليمان فعاليات مهرجان موازين لعام 2025 وذلك يوم 19 يونيو علي المسرح الوطني، بينما يحيي النجم وائل جسار ثاني أيام المهرجان 20 يونيو، بينما تحيي النجمة روبي أيضا حفل ضمن فعاليات موازين علي منصة الهضبة

كما تحيي الفنانة نانسي عجرم يوم 22 يونيو ضمن مهرجان موازين علي منصة الهضبة أما عن حفل راغب علامة فمن المقرر إقامته يوم 24 يونيو علي منصة الهضبة، أما بالنسبة لحفل ديانا حداد فمن المقرر إقامته يوم 25 يونيو علي منصة الهضبة، أما النجم زياد برجي فمن المقرر إقامة حفله يوم 27 يونيو.

مهرجان موازين

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، وتأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا، سنويا، بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي كذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.