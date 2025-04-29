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ثقافة وفنون

روبي ونانسي عجرم وراغب علامة، تعرف على مواعيد حفلات مهرجان موازين 2025

نجوم مهرجان موازين،
نجوم مهرجان موازين، فيتو

ينتظر الجمهور انطلاق مهرجان موازين المقرر إنطلاقه في المغرب في الفترة من 19 إلى  27  يونيو المقبل بمشاركة عدد من نجوم الفن، باعتباره واحدا من أبرز المهرجانات الموسيقية. 

مهرجان موازين 2025

وخلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أبرز حفلات النجوم ضمن مهرجان موازين لعام 2025.

وتفتتح الفنانة كارمن سليمان فعاليات مهرجان موازين لعام 2025 وذلك يوم 19 يونيو علي المسرح الوطني، بينما يحيي النجم وائل جسار ثاني أيام المهرجان 20 يونيو، بينما تحيي النجمة روبي أيضا حفل ضمن فعاليات موازين علي منصة الهضبة 

كما تحيي الفنانة نانسي عجرم يوم 22 يونيو ضمن مهرجان موازين علي منصة الهضبة أما عن حفل راغب علامة فمن المقرر إقامته يوم 24 يونيو علي منصة الهضبة، أما بالنسبة لحفل ديانا حداد فمن المقرر إقامته يوم 25 يونيو علي  منصة الهضبة، أما النجم زياد برجي فمن المقرر إقامة حفله يوم 27 يونيو. 

مهرجان موازين

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، وتأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا، سنويا، بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي كذلك.

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مهرجان موازين المغرب موازين الفن
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