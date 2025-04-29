الثلاثاء 29 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حسام حبيب يعلن انتهاء مسابقة المواهب: الجمهور سيكون هو الحكم

حسام حبيب، فيتو
حسام حبيب، فيتو

أعلن المطرب حسام حبيب، انتهاء مسابقة المواهب التي أطلقها لجمهوره، استعدادا لطرح ألبومه الجديد المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.

وعبر حسام عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسابقة، مشيرا إلى أن عدد المواهب التي شاركت فاق توقعاته وكان ضخما جدا.

وأكد حسام أن كل موهبة قدمت شغلها تستحق أن تصل إلى الجمهور، لذا قرر أن يكون الجمهور هو الحكم في اختيار المواهب التي ستشارك في ألبومه الجديد.

 

ألبوم حسام حبيب

وأشار حسام حبيب إلى أنه سيبدأ قريبا في بث مباشر عبر منصة “تيك توك”، حيث ستتاح الفرصة لكل موهبة لتقديم أعمالها أمام الجمهور، ليقوم المتابعون بالتصويت واختيار من يستحق الاستمرار والمشاركة في الألبوم.

يأتي هذا المشروع الفني المبتكر في إطار استعدادات حسام حبيب للعودة القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، حيث يستعد لإطلاق ألبوم جديد مكون من 10 أغنيات متنوعة سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال صيف 2025.

كما يحرص حسام على دعم المواهب الجديدة في مجال التأليف الموسيقي والغناء، حيث دعا كل من لديه أغنية أصلية من تأليفه سواء كلمات أو لحن أو توزيع، إلى المشاركة في مشروعه الفني الجديد، مؤكدا أن الأعمال المشاركة يجب أن تكون أصلية 100%.

إلى جانب مشروع الألبوم، يواصل حسام نشاطه الفني من خلال تعاقده مع المخرج طارق العريان للمشاركة في أداء وغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان حسام عن انتهاء المسابقة، حيث عبر الكثيرون عن حماسهم للمشاركة في البث المباشر والتصويت، معتبرين أن هذه المبادرة فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب ودعمها من خلال فنان كبير مثل حسام حبيب.

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