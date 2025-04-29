ناهد السباعي: الفن يغير ويؤثر في المجتمع

قالت الفنانة ناهد السباعي: "كل دور قدمته به جانب من شخصيتي، وهناك أدوار أفضلها عن غيرها، وبالتأكيد أتعلم من كل تجربة، مثلا فيلم "يوم للستات" كان قريب مني، وأيضًا مسلسل "منورة بأهلها"، ومعظم أعمالي مع المخرج يسري نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكري أحبهم كثيرا.

ناهد السباعي في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وعن الأعمال التي أثرت بها مؤخرا قالت السباعي:"فيلم "الهوى سلطان" من أحب الأعمال التي شاهدتها ولمستني ومسلسلات مثل "٨٠ باكو " و"لام شمسية"و"أولاد الشمس ".

وأكدت خلال كلمتها بحلقة نقاشية عن دور المرأة في الفن ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن الأدوار التي تبرز شكل المرأة في المجتمع، أنها حريصة أن تقدم أدوارا مختلفة، متابعة: أرى نفسي محظوظة لأني تعاونت مع ممثلين وصناع كنت أتمنى العمل معهم، وفي بدايتي أدواري كانت محصورة في الفتاة الشعبية".

وردا على سؤالها: هل الفن يغير في المجتمع؟، قالت:"بالتأكيد الفن يغير في المجتمع والدليل فيلم جعلوني مجرما الذي غير القانون، وهناك أعمال كثيرة تؤثر وتغير المجتمع".

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، باشون للإنتاج الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.