سيكو سيكو يتصدر، تعرف على إجمالي إيرادات أفلام موسم العيد

تنافس على كعكة إيرادات أفلام عيد الفطر الماضي ما يقرب من 5 أعمال سينمائية اختلفت في مضمونها، وكان لفيلم "سيكو سيكو " نصيب الأسد في حصد الإيرادات حيث حقق خلال 27 يومًا من عرضه إيرادات وصلت إلى 148 مليونا و159 ألف جنيه.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

الصفا الثانوية بنات

وحقق فيلم "الصفا الثانوية بنات إيرادات منذ بداية عرضه وصلت لـ 19 مليون و500 ألف جنيه، والفيلم يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أما فيلم نجوم الساحل الذى يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، وهم مايان السيد، على صبحي، أحمد عبدالحميد، على السبح، أحمد داش، تميم حافظ، مالك عماد، وكذلك هو التجربة التمثيلية الأولى لمغني الراب فليكس، حقق نا يقرب نت 12 مليونا و14 ألف جنيه.

وحقق فيلم استنساخ للفنان سامح حسين إيرادات اقتربت من 3 ملايين جنيه منذ بداية عرضهويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.

وفيلم الفنان الراحل سليمان عيد “فار بـ7 أوراح” حقق 2 مليون و500 ألف جنيه إيرادات نتذ بداية عرضه.



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