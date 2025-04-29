الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

البحراوي خلال التحقيق: "طول عمري بحترم الجمهور وبقدم فن كويس" والفيديو من 5 سنين

البحراوي
البحراوي

بدأ منذ قليل، التحقيق مع المطرب الشعبى، رضا البحراوي، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر لـ “فيتو”، داخل النقابة  فإن  “البحراوي”، في جلسة التحقيق معه قال: "طول عمري بحترم الجمهور وبحاول أقدم فن كويس ولا بشتم في الأغاني بتاعتي والفيديو اللى منتشر على الفيس بوك، عدى عليه أكتر من 5 سنوات".

وواصل “البحراوي”: "الفنان مصطفى كامل عارف كويس أني عمري ما بقدم حاجة في الأغاني بتاعتي ليها علاقة بمؤسسات الدولة، لأني بحترمهم كلهم، والأغنية اللى كانت من خمس سنوات، كانت خبرتي قليلة، والموال اللى في الأغنية مش بتاعي، لأن كان كوبلية بسيط لفنان شعبي راحل منذ سنوات".

وأوضح الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أن قرار إحالته للتحقيق جاء على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفى وشهرته حمو بيكا.

وقال عبد الله إن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي البحراوي الشعبي رضا البحراوي المطرب الشعبي رضا البحراوي جلسة التحقيق مواقع التواصل الاجتماعي نقابة المهن الموسيقية

مواد متعلقة

بعد أزمة الفيديو، رضا البحراوي يصل إلى نقابة الموسيقيين للتحقيق معه

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

واحة سيوة والصحراء الغربية أول المتضررين، بدء رياح المنخفض الخماسيني وتحذير من الأتربة

إيران تهبط تحت أقدام سكانها، كيف تهدد الزلازل الصامتة حياة 45 مليون شخص

عماد النحاس يقرر ضم لاعب حرس الحدود السابق لجهازه المعاون بالأهلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

فرحة أسرة المجني عليه بإحالة أوراق المتهم بقتل نجلهم للمفتي

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من رئيس البرلمان عن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام الحج، دار الإفتاء توضح حكم حج الحامل والمرضع

المجددون.. محمد ماضي أبو العزائم، قاد الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر والسودان

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية