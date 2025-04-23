ترامب عن مقابلة الرئيس الروسي: لقاء بوتين ممكن ولكن ليس مرجحًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن كل أسبوع يخسر الروس والأوكرانيون 5 آلاف جندي وهذا وضع مؤسف.

ترامب يطالب باتفاق بين روسيا وأوكرانيا

وتابع ترامب هلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، روسيا مستعدة وعلينا التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقد استعصى ذلك حتى الآن.

وحول إمكانية عقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علق الرئيس الأمريكي، اللقاء ممكن لكن ليس مرجحًا.

ترامب يبيع أوكرانيا لصالح روسيا

كشف وسائل إعلام فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من اليوم اليوم، تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مكونة من صفحة واحدة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكى، فإن "الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تتكون من صفحة واحدة فقط، وتقر الوثيقة أن محطة زابوريجيا النووية أرضا أوكرانية لكن ستكون تحت إدارة أمريكا، وتقر أيضًا تعويضات لمساعدات كييف فى إعادة الإعمار".

كما تشتمل الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، على "ضمانات أمنية أوروبية لأوكرانيا وإمكانية نشر قوات حفظ سلام"، وتوفر أيضا ضمانات "لتدفق نهر دنيبرو لأوكرانيا بلا عوائق روسية".

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