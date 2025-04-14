الدفاع الروسية: مقتل 60 عسكريا أوكرانيا بضربة دقيقة لمقر اجتماعهم في سومي

أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة بصاروخي "إسكندر" لمقر قيادة قوات "سيفيرسك" التكتيكية الأوكرانية بمقاطعة سومي شرق أوكرانيا، والقضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا اجتمعوا هناك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: أن قواتها استهدفت أمس الأحد بصاروخي "إسكندر" موقعا للقيادة الأوكرانية في سومي خلال عقد اجتماع ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا

وأضافت: قوات كييف تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية بتنظيم عملياتها العسكرية وسط الأحياء السكنية.

وأشارت إلى تعزيز قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 95 قتيلا ودمرت له مدرعة و3 مركبات ومدفعين و3 محطات حرب إلكترونية.

وحسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 240 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات منها 2 "أم 113" و5 آليات ومدفعين ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

بينما عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 315 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات منها "هامفي" و13 مركبة، و6 مستودعات ذخيرة ومحطتي حرب الكترونية ومدفع ميداني.

وتواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 420 قتيلا ودمرت له 5 مدعات منها 4 "أم 113" و6 مركبات و4 مدافع.

وواصلت قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 165 قتيلا ودمرت له دبابة و5 مركبات و3 مدافع.

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