إما أن يحدث قريبًا وإما لن يحدث أبدا، ترامب يكشف رؤيته لاتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن رؤيته وتوقعاته بشأن إمكانية تحقق السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن "اتفاق وقف النار في أوكرانيا إما أن يحدث قريبًا وإما لن يحدث أبدًا"، وفق تعبيره.

مصير الحرب الروسية الأوكرانية

وشدد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في البيت الأبيض، على أنه "لن يُسمَح بانتقال الحرب في أوكرانيا لأراضٍ أوروبية".

وقال ترامب حول الجهود المبذولة في هذا الجانب: "مقاربتنا لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا منطقية، وعلينا أن ندفع روسيا وأوكرانيا للموافقة على السلام، وأعتقد أننا سننجح في ذلك".

تفعيل الدفاع المشترك

وأضاف: "سنصل إلى السلام في أوكرانيا ولن يكون هناك حاجة لتفعيل الدفاع المشترك"، معربًا في الوقت ذاته عن تأييده للبند الخامس من ميثاق الناتو الذي ينصّ على الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء.

وشدد ترامب على "ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، وأن الخطوة التالية في أوكرانيا هي وقف إطلاق النار"، مكملًا: "نتطلع لحل سريع".

زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض

وأردف: "غدًا، سيستمر التقدم نحو السلام عندما يزور الرئيس زيلينسكي البيت الأبيض... سنوقع اتفاقًا تاريخيًا من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في تطوير المعادن في أوكرانيا".

من جهته، أعرب ستارمر عن تأييده التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا، لكنه قال: "السلام في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون مكافأة للمعتدي"، وفق تعبيره، معلنًا استعداد بلاده لإرسال قوات من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا.

وخاطب ترامب قائلًا: "لقد أوجدت فرصة هائلة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين روسيا وأوكرانيا، معربًا عن ترحيبه بالتزام الرئيس الأمريكي تجاه وقف الحرب في أوكرانيا".

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