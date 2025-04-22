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خارج الحدود

مصادر أمريكية: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن 20% من أراضيها لوقف الحرب

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

نقلت نيويورك تايمز عن مصادر أمريكية بأن أوكرانيا وروسيا تجريان مناقشات داخلية بشأن الخطة الأمريكية تمهيدا للرد عليها.

 مقترح ترامب بشأن أوكرانيا

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن مقترح ترامب بشأن أوكرانيا يتضمن وجود لجنة لمراقبة خط التماس وضمان وقف النار.

وأشارت المصادر الأمريكية إلي أن مشاركة واشنطن في لجنة مراقبة وقف النار بين روسيا وأوكرانيا ممكنة ولكن ليس بشكل عسكري.. بل مالي.

أحدث المقترحات إلى روسيا 

وأضافت نيويورك تايمز عن مصادرها: ويتكوف قد يقدم أحدث المقترحات إلى روسيا هذا الأسبوع والتي قد تتضمن رفع بعض العقوبات.

وختمت الصحيفة بالقول: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن 20% من أراضيها وهي "المناطق التي تُسيطر عليها روسيا" كجزء من التسوية لوقف الحرب.

ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات ثنائية مع كييف لأول مرة منذ الأيام الأولى للحرب، قال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الاثنين: إن كييف تتطلع إلى مناقشة وقف الهجمات على الأهداف المدنية.

ولم يرد زيلينسكي بشكل مباشر على اقتراح بوتين، لكنه أكد في خطابه الليلي المصور أن أوكرانيا "مستعدة لأي حوار" يتناول وقف إطلاق نار من شأنه أن يوقف الضربات على المدنيين.

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