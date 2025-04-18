رئيس وزراء أوكرانيا يتوجه لواشنطن في هذا الموعد لبحث اتفاقية المعادن

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء أوكرانيا يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاقية المعادن.

وكانت أعلنت النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفبيريدنكو، أن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا، على مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا، فيما استضافت باريس محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقالت سفبيريدنكو، عبر منصة "إكس: "يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأمريكيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية، وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين في كييف: "هذا إعلان نوايا ولدينا نوايا إيجابية وبناءة"، مضيفًا أن الجانب الأمريكي هو الذي اقترح توقيع مثل هذه المذكرة قبل الاتفاق الشامل الذي سيتطلب تصديقًا من البرلمان الأوكراني.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بامتيازات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا وصور ذلك على أنه رد لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف.

من جهته، قال ترمب، إن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوضان بشأنه الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.