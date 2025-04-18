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خارج الحدود

رئيس وزراء أوكرانيا يتوجه لواشنطن في هذا الموعد لبحث اتفاقية المعادن

المعادن،فيتو
المعادن،فيتو

 أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء أوكرانيا يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاقية المعادن.

وكانت أعلنت النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفبيريدنكو، أن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا، على مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا، فيما استضافت باريس محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقالت سفبيريدنكو، عبر منصة "إكس: "يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأمريكيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية، وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا".

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين في كييف: "هذا إعلان نوايا ولدينا نوايا إيجابية وبناءة"، مضيفًا أن الجانب الأمريكي هو الذي اقترح توقيع مثل هذه المذكرة قبل الاتفاق الشامل الذي سيتطلب تصديقًا من البرلمان الأوكراني.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بامتيازات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا وصور ذلك على أنه رد لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف.

من جهته، قال ترمب، إن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوضان بشأنه الأسبوع المقبل.

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اتفاق المعادن أوكرانيا بريطانيا

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