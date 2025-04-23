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خارج الحدود

ترامب يبيع دولة في سوق النخاسة، بنود الوثيقة الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

كشف وسائل إعلام فى الولايات المتحدة اليوم، تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مكونة من صفحة واحدة.

بنود الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكى، فإن "الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تتكون من صفحة واحدة فقط، وتقر الوثيقة أن محطة زابوريجيا النووية أرضا أوكرانية لكن ستكون تحت إدارة أمريكا، وتقر أيضا تعويضات لمساعدات كييف فى إعادة الإعمار"

كما تشتمل الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، على "ضمانات أمنية أوروبية لأوكرانيا وإمكانية نشر قوات حفظ سلام"، وتوفر أيضا ضمانات "لتدفق نهر دنيبرو لأوكرانيا بلا عوائق روسية".

الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، تتعهد برفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ 2014"، وتقدم "تعهدا إلى موسكو بعدم انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

الوثيقة الأمريكية تعترف بسيادة روسيا على جزيرة القرم

وتعترف الوثيقة الأمريكية لإنهاء النزاع بين موسكو وكييف "بسيادة روسيا على جزيرة القرم والمناطق التي ضمتها خلال الحرب".

ووصف مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، تلك الأفكار المعروضة بأنها مجرد خيارات مطروحة على كييف لدراستها، وليست مقترحًا قابلًا للقبول أو الرفض، كما أوضح أنها مجرد خيارات قابلة للنقاش والتعديل.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عرض وقف القتال على طول خط المواجهة الحالية، ما سيترك نحو 20% من أوكرانيا في أيدي روسيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستقبل بهذه الشروط".

وحذر الرئيس الأمريكي من تجاهل الوساطة في محادثات السلام إذا ما "عرقلت" كييف وموسكو التوصل إلى اتفاق.

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