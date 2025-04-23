تتضمن الاعتراف بسيادة موسكو على القرم، تفاصيل الخطة الأمريكية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تكثيف ضغوطها الدبلوماسية على روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب وعقد اتفاق سلام، وذلك ضمن مخطط ترامب الذي تعهد بتنفيذه ضمن حملته الانتخابية.

اجتماع لندن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وتناولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية اجتماع لندن المزمع عقده دون حضور دبلوماسي كبير، حيث لن يشارك وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد لامي والأمريكي ماركو روبيو في محادثات السلام في لندن، بعد رفض كييف خطة الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم.

وأكدت التقارير أن "الدبلوماسيين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا أرجأوا اجتماعا كان مقررا في لندن اليوم الأربعاء لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول كيفية إنهاء الحرب الروسية".

ومن المقرر أن تجري المباحثات بدلا من ذلك بين كبار المسؤولين من الدول الخمس، برغم من أن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا لا يزال من المقرر أن يكون في العاصمة وسيلتقي نظيره لامي.

خطة أمريكية للاعتراف بسيادة روسيا على القرم

ويشهد اجتماع لندن خفضا في مستوى الدبلوماسية، خاصة مع تكثيف الضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه على كييف وموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار.

ومن المقرر مناقشة مقترح السلام الأمريكي في لندن، والذي من المقرر أن يشهد اعتراف الولايات المتحدة بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي.

وتناولت التقارير خطة أمريكية تنص على تجميد خطوط المواجهة كجزء من اتفاق سلام، حيث يأمل حلفاء أوكرانيا في الحصول على ضمانات أمنية ومشاريع إعادة إعمار مقابل أي تنازلات إقليمية من هذا القبيل.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عرض وقف القتال على طول خط المواجهة الحالية، ما سيترك نحو 20% من أوكرانيا في أيدي روسيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستقبل بهذه الشروط".

وحذر الرئيس الأمريكي من تجاهل الوساطة في محادثات السلام إذا ما "عرقلت" كييف وموسكو التوصل إلى اتفاق.

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، بأن واشنطن "ستتخلى عن المحادثات ما لم يتم إحراز تقدم في غضون أيام".

تأجيل زيارة الوزير لامي ووزراء خارجية أوكرانيا وفرنسا وألمانيا للندن

وكان من المقرر أن يزور الوزير روبيو لندن اليوم الأربعاء للقاء الوزير لامي ووزراء خارجية أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، لكن الزيارة تأجلت يوم أمس الثلاثاء، وبمجرد الإعلان عن ذلك، أوقفت باريس وبرلين خطط سفر وزرائهما إلى لندن، ويعتقد أن الاجتماع الوزاري سيتم قريبا.

بدلا من ذلك، سيشارك المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في المناقشات بلندن مع كبار المسؤولين الفرنسيين والألمان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح مرارا وتكرارا بأن وجود قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية، تحت أي راية وبأي صفة كانت، يشكل تهديدا لروسيا، وموسكو لن تقبل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

وبدلا من الاجتماع شخصيا، أجرى الوزير لامي مكالمة هاتفية مع الوزير روبيو، ووصفها في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي X بأنها "بناءة".

وكتب لامي في تغريدته: "تعمل المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا من أجل السلام ووضع حد لغزو بوتين غير القانوني. تستمر المحادثات بوتيرة متسارعة، وسيجتمع المسؤولون في لندن غدا (الأربعاء). إنها لحظة حاسمة لأوكرانيا وبريطانيا والأمن الأوروبي الأطلسي".

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