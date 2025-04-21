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خارج الحدود

سخرية القدر، سرقة حقيبة يد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي (فيديو)

كريستى نوم، فيتو
كريستى نوم، فيتو

تعرضت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكى، كريستى نوم، لحادث سرقة، فى مفارقة ساخرة ينطبق عليها المثل الشعبى المصرى القائل "باب النجار مخلع".

سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

وقالت وزيرة الأمن الداخلي فى أمريكا، كريستي نويم، أن حقيبتها سرقت، أثناء تناولها العشاء فى مطعم بوسط العاصمة "واشنطن".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، إنها كانت ضحية عملية تلصص لص أثناء تناولها العشاء في مطعم بوسط مدينة واشنطن العاصمة مساء الأحد، ووقعت السرقة بينما كانت تتناول لفائف بيض عيد الفصح. وعندما سئلت عن السرقة في البيت الأبيض، أقرت بالحادثة وقالت إن المسألة لم تحل بعد.

جهاز الخدمة السرية يتتبع سارق حقيبة وزير الأمن الداخلي

فيما نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر أمني قوله: إن جهاز الخدمة السرية، الذي يوفر الأمن للوزيرة، راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، وشاهد رجلًا أبيض مجهول الهوية يرتدي كمامة طبية يسرق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي ويغادر المطعم.

 

وقد هرب اللص حاملًا رخصة قيادة وزيرة الأمن الداخلي، وأدويتها، ومفاتيح شقتها، وجواز سفرها، إضافة إلي بطاقة دخول وزارة الأمن الداخلي، وحقيبة مكياجها، وشيكات فارغة، وحوالي 3000 دولار نقدًا.

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وزيرة الأمن الداخلي الأمريكى كريستي نويم سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي واشنطن جهاز الخدمة السرية

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