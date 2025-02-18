غادروا الآن، إدارة ترامب تشدد الخناق على المهاجرين

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، الإثنين، عن حملة إعلانية وطنية ودولية بملايين الدولارات تدعو المهاجرين غير الشرعيين إلى مغادرة الولايات المتحدة "الآن".

وقالت الوزيرة في خطاب: "أحذر المهاجرين غير الشرعيين وأدعوهم لمغادرة بلادنا الآن، وإلا سيواجهون الترحيل دون القدرة على العودة إلى الولايات المتحدة".

وأضافت أن "هذا بمثابة تحذير قوي للمهاجرين غير الشرعيين المجرمين بعدم القدوم إلى أمريكا. وإذا فعلوا ذلك، فسوف سنطاردهم ونرحلهم" وفق تعبيرها.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، متعهدا بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، وكثير منهم من دول أمريكا اللاتينية.

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