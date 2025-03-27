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طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

في مشهد طريف، تسلل طفل عبر السياج الخارجي للبيت الأبيض، وراح يركض في حديقة الشاسعة، قبل أن تعترضه عناصر من جهاز الخدمة السرية.

 

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جولييلمي، مساء أمس الأربعاء إن الطفل الصغير تمكن من التسلل عبر السياج في الحديقة الشمالية حوالي الساعة 06:30 مساء، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من المكتب البيضاوي.


"أعادوه إلى أهله"

كما أضاف جولييلمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمكن الضباط بسرعة من إعادة الطفل إلى والديه دون أي حوادث".

فيما أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ضابطًا مسلحًا يحمل طفلًا صغيرًا يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس عبر الحديقة، قبل أن يسلمه إلى ضابط آخر.

وسبق أن وقعت حوادث مماثلة، حيث شهد البيت الأبيض في أبريل 2023 تسلل طفل صغير عبر السياج المعدني في الحديقة الشمالية، قبل أن يُعاد إلى والديه، اللذين خضعا لاستجواب قصير.

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